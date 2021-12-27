Энергия подписала трех новичков

Все этапы подготовки подопечные Эдуарда Хаврова будут проводить дома, выезжая лишь на спарринги с командами из соседних областей.

Ряды «Энергии» пополнили Владислав Жавко, Виктор Окатый из «Николаева» и Максим Крутин из херсонского «Кристалла».

Новокаховцы собираются еще усилиться квартетом исполнителей, каждый из которых может качественно сыграть на нескольких позициях.

Напомним, что «Энергия» занимает 13 место в группе Б Второй лиги, набрав 17 очков.