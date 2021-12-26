ВИДЕО. Абсолютная любовь. Костюк, показала, как проводит сбор в Италии

Украинская теннисистка готовится к новому сезону

  • 26.12.2021 23:23
  • 602 просмотра
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ВИДЕО. Абсолютная любовь. Костюк, показала, как проводит сбор в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) проводит интенсивуню подготовку к старту нового сезона.

Предсезонный сбор украинки проходит в теннисном центре Риккардо Пьятти. 

Отметим, что на следующей неделе Костюк отправится в Мельбурн, где заявлена на один из двух турниров WTA 250. Перед Australian Open украинка еще планирует сыграть на соревнованиях WTA 250 в Аделаиде.

Источник — Instagram

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