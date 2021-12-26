ВИДЕО. Абсолютная любовь. Костюк, показала, как проводит сбор в Италии

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) проводит интенсивуню подготовку к старту нового сезона.

Предсезонный сбор украинки проходит в теннисном центре Риккардо Пьятти.

Отметим, что на следующей неделе Костюк отправится в Мельбурн, где заявлена на один из двух турниров WTA 250. Перед Australian Open украинка еще планирует сыграть на соревнованиях WTA 250 в Аделаиде.