ВИДЕО. Абсолютная любовь. Костюк, показала, как проводит сбор в Италии

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№50 WTA) проводит интенсивуню подготовку к старту нового сезона.
Предсезонный сбор украинки проходит в теннисном центре Риккардо Пьятти.
Отметим, что на следующей неделе Костюк отправится в Мельбурн, где заявлена на один из двух турниров WTA 250. Перед Australian Open украинка еще планирует сыграть на соревнованиях WTA 250 в Аделаиде.
Источник — Instagram
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