ВИДЕО. Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского

Милевский - легенда украинского футбола! Всегда интересно следить за его жизнью на поле и вне футбола. Как живет, сколько зарабатывает и куда тратит свои деньги один из талантливейших футболистов в истории «Динамо» и сборной Украины?
Источник — Sport.ua
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А так, гнилая жизнь гнилого человека из гнилого клюба
А так, гнилая жизнь гнилого человека из гнилого клюба
А так, гнилая жизнь гнилого человека из гнилого клюба
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