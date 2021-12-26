ВИДЕО. Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского

Как живет экс-форвард «Динамо»

  • 26.12.2021 18:41
  • 3552 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского

Милевский - легенда украинского футбола! Всегда интересно следить за его жизнью на поле и вне футбола. Как живет, сколько зарабатывает и куда тратит свои деньги один из талантливейших футболистов в истории «Динамо» и сборной Украины?

Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 26.12.2021 19:17
    +4
    -smart--Forever, 26.12.2021 18:50
    Да помоги ты детям- сиротам, детям- инвалидам, просто инвалидам, малообеспеченным и люди будут тебя боготворить
    А так, гнилая жизнь гнилого человека из гнилого клюба
    життя у тебе гниле, судячи з твого психічного стану
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    Tasha19
    Tasha19, 26.12.2021 19:34
    +1
    Ой яке там розкішне життя))) у нас ютуб блогери не так вже й багато заробляють)))
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 26.12.2021 20:11
    0
    Andrey_1992, 26.12.2021 19:17
    життя у тебе гниле, судячи з твого психічного стану
    На себя посмотри селёдка
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    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 26.12.2021 20:09 (изменен)
    0
    Миля,ты хоть ребёнка сделай,или после вискаря потенция не та?
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    Trollface
    Trollface, 26.12.2021 19:58
    0
    Где живет, квартира есть?
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    Witcher
    online
    Witcher, 26.12.2021 19:01
    0
    -smart--Forever, 26.12.2021 18:50
    Да помоги ты детям- сиротам, детям- инвалидам, просто инвалидам, малообеспеченным и люди будут тебя боготворить
    А так, гнилая жизнь гнилого человека из гнилого клюба
    А так вот как называется то что ты свою жену всему миру предлагаешь - "благотворительность"
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 26.12.2021 18:50
    -7
    Да помоги ты детям- сиротам, детям- инвалидам, просто инвалидам, малообеспеченным и люди будут тебя боготворить
    А так, гнилая жизнь гнилого человека из гнилого клюба
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