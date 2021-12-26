Девятьяров выиграл четвертый парный титул ITF в этом году

Украинский теннисист Марат Девятьяров стал победителем 15-тысячника ITF в Катаре в парном разряде.

В финале украинец и представитель Китайского Тайбэя Сюй Юйсёу обыграли еще одного игрока из Китайского Тайбэя Хуана Цзунхао и грузина Сабу Пурцеладзе.

Доха. Финал

Марат Девятьяров / Сюй Юйсёу – Хуан Цзунхао / Саба Пурцеладзе – 6:1, 6:0

Отметим, что 27-летний харьковчанин выиграл четвертый парный титул ITF в этом году.