Девятьяров выиграл четвертый парный титул ITF в этом году

Марат победил на соревнованиях в Катаре

  • 26.12.2021 18:02
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Девятьяров выиграл четвертый парный титул ITF в этом году
© Инстаграм Марата Девятьярова

Украинский теннисист Марат Девятьяров стал победителем 15-тысячника ITF в Катаре в парном разряде.

В финале украинец и представитель Китайского Тайбэя Сюй Юйсёу обыграли еще одного игрока из Китайского Тайбэя Хуана Цзунхао и грузина Сабу Пурцеладзе.

Доха. Финал
Марат Девятьяров / Сюй Юйсёу – Хуан Цзунхао / Саба Пурцеладзе – 6:1, 6:0

Отметим, что 27-летний харьковчанин выиграл четвертый парный титул ITF в этом году.

Источник — Sport.ua

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