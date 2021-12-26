Отец защитника Дженоа: «Шевченко хочет удержать его любой ценой»

Зиньо Ванхойсден может покинуть клуб в январе

  • 26.12.2021 16:39
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Отец защитника Дженоа: «Шевченко хочет удержать его любой ценой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Зиньо Ванхойсден

Отец защитника «Дженоа» Зиньо Ванхойсдена заявил, что его сын может покинуть клуб в январе:

«На Зиньо претендуют бельгийские команды, но Шевченко хочет удержать его любой ценой в январе. Провести еще один год в Бельгии было бы неплохо. Уровень Серии А в пять раз выше, чем бельгийской лиги. Но в целом мы довольны его первым полугодием в Италии.

Он сыграл первые пять игр, а затем его вызвали в сборную. Если вы отсутствуете в своем клубе в течение двух недель в Италии, не сыграв ни минуты, вы потеряете свое место. В Бельгии это имя, в Италии – нет.

Он продолжал работать, но получал травмы. К тому же через день после того, как он вернулся домой в Италию, его дом был ограблен. Все ценности пропали. Когда ты один за границей, вдали от семьи и друзей, то это нелегко».

Ванхойсден выступает за «Дженоа» на правах аренды, права на игрока принадлежат «Интеру».

Источник — Football-Italia

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