Карпаты запланировали три спарринга на первом сборе

На первом сборе «Карпат», который пройдет во Львове, запланированы три контрольных матча: 29 января - с «Волынью», 5 февраля - с «Агробизнесом» и 9 февраля - со «Скалой» (Стрый).
11 февраля подопечные Андрея Тлумака улетят на турецкий сбор, где в течение месяца проведут восемь контрольных матчей, преимущественно, с командами из балканских стран и Украины.
Напомним, что «Карпаты» лидируют в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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