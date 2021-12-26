Карпаты запланировали три спарринга на первом сборе

20 января львовский клуб возвращается из отпуска

  • 26.12.2021 14:13
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Карпаты запланировали три спарринга на первом сборе
© ФК Карпаты Львов

На первом сборе «Карпат», который пройдет во Львове, запланированы три контрольных матча: 29 января - с «Волынью», 5 февраля - с «Агробизнесом» и 9 февраля - со «Скалой» (Стрый).

11 февраля подопечные Андрея Тлумака улетят на турецкий сбор, где в течение месяца проведут восемь контрольных матчей, преимущественно, с командами из балканских стран и Украины.

Напомним, что «Карпаты» лидируют в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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