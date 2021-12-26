Евгений КОВАЛЕНКО: «Игроки Шахтера впитывают каждое слово Де Дзерби»

Бывший тренер «Буковины» рассказал о стажировке в донецком клубе

  • 26.12.2021 12:33
  • 553 просмотра
  • 2 комментария
Евгений КОВАЛЕНКО: «Игроки Шахтера впитывают каждое слово Де Дзерби»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Украинский тренер Евгений Коваленко, который минувшей осенью возглавлял второлиговую «Буковину», поделился своими впечатлениями о стажировке в «Шахтере» под руководством итальянца Роберто Де Дзерби.

«В 2019 году я побывал на стажировке в одной из сильнейших команд ОАЭ — «Аль-Джазира», где тогда главным тренером был нидерландец Дамьен Хертог. Теперь вот посчастливилось присутствовать на тренировках недельного цикла «горняков». Если принять во внимание, что «Шахтер» крайне редко практикует такие стажировки, то считайте, что мне повезло.

Впечатления от увиденного – потрясающие, начиная от того, как футболисты готовились к занятиям, как буквально впитывали каждое слово рулевого Роберто Де Дзерби и заканчивая оперативным разбором проведенной тренировки с игроками одного амплуа. Поразила строжайшая дисциплина, что служило весомым подспорьем в интенсивности занятий. А то, что футболисты «Шахтера» хороши в обучении, подтвердил тот факт, что несколько комбинаций, которые «горняки» штудировали на тренировках, я вскоре увидел в их исполнении в очередных календарных матчах. На мой взгляд, это лучшее свидетельство качественной работы Де Дзерби».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 26.12.2021 12:50
    +5
    Довпитывались. С новым тренером клуб деградирует.
    Ссылка
    С Новым годом!⚒
    online
    С Новым годом!⚒, 26.12.2021 13:34
    -1
    Правильно! И пускай мух отгоняют.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности