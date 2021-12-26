Евгений КОВАЛЕНКО: «Игроки Шахтера впитывают каждое слово Де Дзерби»

Украинский тренер Евгений Коваленко, который минувшей осенью возглавлял второлиговую «Буковину», поделился своими впечатлениями о стажировке в «Шахтере» под руководством итальянца Роберто Де Дзерби.

«В 2019 году я побывал на стажировке в одной из сильнейших команд ОАЭ — «Аль-Джазира», где тогда главным тренером был нидерландец Дамьен Хертог. Теперь вот посчастливилось присутствовать на тренировках недельного цикла «горняков». Если принять во внимание, что «Шахтер» крайне редко практикует такие стажировки, то считайте, что мне повезло.

Впечатления от увиденного – потрясающие, начиная от того, как футболисты готовились к занятиям, как буквально впитывали каждое слово рулевого Роберто Де Дзерби и заканчивая оперативным разбором проведенной тренировки с игроками одного амплуа. Поразила строжайшая дисциплина, что служило весомым подспорьем в интенсивности занятий. А то, что футболисты «Шахтера» хороши в обучении, подтвердил тот факт, что несколько комбинаций, которые «горняки» штудировали на тренировках, я вскоре увидел в их исполнении в очередных календарных матчах. На мой взгляд, это лучшее свидетельство качественной работы Де Дзерби».