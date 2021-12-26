Бавария не будет покупать игроков в январе

Руководство «Баварии» приняло решение не приобретать футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Bild.

Мюнхенская команда отложила работу в этом направлении до предстоящего лета. Ранее сообщалось, что «Бавария» нацелилась на лидера «Лидса» Рафинью, а сумма трансфера составит более 50 миллионов евро.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 43 очка в 17-ти турах.