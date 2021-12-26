Экс-защитник Днепра возглавил ВПК-Агро

Александр Поклонский будет работать с командой Первой лиги

  • 26.12.2021 03:57
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Экс-защитник Днепра возглавил ВПК-Агро
© ФК ВПК-Агро. Александр Поклонский

Новым главным тренером «ВПК-Агро» стал Александр Поклонский.

Известный в прошлом защитник «Днепра» с 2013 по 2017 годы возглавлял составы U-19 и U-21 днепровского клуба, а с лета 2017 года стал главным тренером основного состава команды. В 2019 году Александр Поклонский перешел на работу в СК «Днепр-1» и два сезона возглавлял команду U-21 спортклуба. В первой части сезона 2021/2022 новый главный тренер «ВПК-Агро» возглавлял ФК «Никополь».

Помощниками Александра Поклонского будут Владимир Багмут, Владимир Геращенко, Николай Медин, работавший в тренерском штабе «ВПК-Агро» с начала сезона Павел Таран и администратор Александр Червоный.

После осенней части чемпионата Первой лиги «ВПК-Агро» занимает 14-е место турнирной таблицы.

Источник — ФК ВПК-Агро

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