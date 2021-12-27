Ольга САВЧУК: «Место в топ-10 сейчас – не показатель силы теннисистки»

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук, которая входит в тренерский штаб четвертой ракетки мира Каролины Плишковой, а также является комментатором WTA и менеджером женской сборной Украины по теннису, в интервью Sport.ua рассказала о пополнении в своей семье и подвела итоги сезона.

- В августе у вас родилась дочь. Как ощущаете себя в роли мамы?

- Хорошо, но свободного времени нет вообще. Не думала, что такое бывает. Постепенно привыкаю, мы уже обе вошли в ритм. Тем не менее, хочу продолжать заниматься тем, чем я занималась до рождения Мии.

- Расскажите, почему назвали дочь именно так?

- Выбрали с мужем это имя с самого начала, когда узнали, что будет девочка. Это имя было в моем списке. Хотелось, чтобы оно было короткое, чтобы на всех языках было легко произносить и чтобы было созвучно с фамилией Грин. Даже выбор не стоял, практически сразу решили, что назовем ее Мия.

- Уже планируете, что она станет теннисисткой?

- Мне кажется, что у нее не будет выбора (смеется). Папа – фитнес-тренер, мама – теннисистка. Конечно, мы можем планировать что угодно, а она уже сама выберет. Но мы точно будем прививать ей любовь к спорту.

- Сейчас у вас уходит много время на ребенка, продолжаете ли оставаться в команде Каролины Плишковой?

- Стараюсь параллельно работать, я не отошла от дел. Когда Мии не было еще и двух месяцев, я уже комментировала Индиан-Уэллс. Согласилась и на несколько недель в следующем году. Также продолжаю тесное общение с Каролиной. Были некоторые планы на следующий год, но пока не совсем ясно, когда она восстановиться.

- Что за травма у Плишковой, насколько все серьезно?

- Она тренировалась в зале и неудачно упала на кисть. Это перелом и недель шесть точно играть не получиться.

- А со сборной Украины продолжите сотрудничество в качестве менеджера команды?

- Конечно. В апреле будем играть против команды США, планирую быть на матче.

- Как оцените результаты жеребьевки?

- На этой стадии уже невозможно получить какую-то легкую команду. Любая сборная, с которой мы бы могли потенциально встретиться, была бы опасным оппонентом. Думаю, что и у всех наших игроков такое же мнение: США, так США.

- Мы играем в начале грунтового сезона в США на харде. Насколько это неудобно?

- Так как это будет после турнира в Чарльстоне, а многие теннисистки стараются играть Индиан-Уэллс, Майами и Чальстон, а потом лететь в Европу, то это не будет проблемой.

- Играем в небольшом городке Эшвилл с населением в 95 тысяч человек. Почему именно там?

- Я тоже удивилась. Возможно, из-за стоимости проведения.

- Есть предположения, кто будет выступать в составе американок?

- У них есть много игроков, можно поиграть составом. Их капитан Кэти Риналди всегда очень пристально наблюдает за всеми игроками, я ею восхищаюсь. Кэти можно увидеть на всех матчах, начиная от юниоров. Она ходит на все квалификации. Думаю, что по отбору игроков в команду она будет решать уже после турниров в Австралии. Сейчас сказать очень сложно, кто будет в форме и без травм.

Что касается нашей команды, то Катя Завацкая взяла паузу, не знаю, захватит ли она и матчи сборной. Но у нас тоже есть варианты, есть из кого выбрать.

- К примеру, Ангелина Калинина?

- Да.

- Мы знаем ее как более грунтового игрока, но в этом году начало получаться и на харде…

- Я бы не сказала, что по игре она грунтовичка. Она «multi surface» игрок и должна хорошо показывать себя на всех покрытиях. Для меня неожиданно не то, что она выстрелила сейчас, а то, что она не сделала этого раньше. У нее есть все данные, интересная игра. Наверное, пришло ее время. В начале карьеры у нее была тяжелая травма, а это всегда непросто.

- В конце сезона у нас еще и Дарья Снигур выиграла 100-тысячник. Что можете сказать о ее стиле игры?

- Она больше как в шахматы играет, напоминает мне чем-то Радваньску. Только что сил побольше. Она действительно играет в теннис, а не просто бездумно колошматит.

- Но есть ли у такого тенниса сейчас перспективы?

- Сейчас теннис очень равный, столько уникальных игроков с разными стилями, с разными историями успеха. Очень сложно сказать, что может быть, только время покажет. Сейчас шансы уравнялись, и с ковидом, и с новым рейтингом. Эти два года многих выбили из колеи, а вот некоторым дали дополнительное время поработать.

- В этом сезоне Элина Свитолина впервые за долгое время покинула топ-10. Похожая ситуация была с Плишковой, которая уже вернулась назад. Также на грани вылета из топ-20 уже и Симона Халеп. Какие главные причины?

- Вы же знаете, что систему рейтинга изменили во время пандемии коронавируса, из-за этого очень смешной рейтинг получается вначале года. Но зато будет очень много сильных матчей в первых кругах Australian Open. То, что Элина выпала из первой десятки, это больше не из-за того, что она где-то неудачно сыграла, а больше из-за системы начисления рейтинга за прошедшие два года. Место в топ-10 сейчас – абсолютно не показатель силы теннисистки.

- Кто вас больше всего удивил в этом году у женщин?

- Наверное, Паула Бадоса. Я могу назвать и условных Лейлу Фернандес или Эмму Радукану, но они выстрелили на одном-двух турнирах. Конечно, неплохо так выстрелили. А вот Бадоса меня удивила тем, что она как начала с Мадрида уверенно выступать, так у нее и пошли все результаты вверх. Мне очень нравится ее игра, как она себя ведет на корте.

- Что думаете о Большой тройке мужского тенниса? Если у Джоковича еще точно будут звездные времена, будут ли они еще у Надаля и Федерера?

- Думаю, что Рафаэль и Роджер уже подошли к какой-то черте, когда возраст и травмы уже дают о себе знать. Мне кажется, что если бы у них не было таких серьезных травм, то они бы еще лет пять могли спокойно держаться в топе. Но и молодые игроки подтягиваются, мужской теннис очень сильно выровнялся. Кроме Джоковича нет таких ярко выраженных лидеров, как это было у предыдущего поколения. Молодые теннисисты очень сильны физически, Федереру и Надалю уже не так просто с ними было играть.

- Что говорят в теннисном мире о ситуации с Даяной Ястремской? К ней как-то изменилось отношение, или все хорошо?

- Нет, не изменилось. Результат ее дела говорит сам за себя, она доказала свою правоту. Теннис – такой вид спорта, что все очень сконцентрированы на себе, никого не интересует ситуация другого игрока.