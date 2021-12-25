Юрий ВИРТ: «Есть желание открыть стадион матчем Верес - Шахтер»

Наставник «Вереса» Юрия Вирт рассчитывает, что уже с весенней части сезона УПЛ команда сможет вернуться в Ровно и играть перед своими болельщиками на обновленном стадионе.

«Тут, конечно же, больше знает наш президент. Но я думаю, что весной его откроют. Это реальный срок. Реконструкция стадиона Авангард идет полным ходом. Пока больше всего беспокоит состояние футбольного поля. Трава взошла в ноябре, но сейчас зима. Как будет ситуация весной – увидим. Две центральные трибуны должны быть готовы. Обе они будут вмещать около 8.000 зрительских мест».

«Иван Алексеевич хочет, чтоб матч открытие на обновленном стадионе мы провели 9 апреля в игре с «Шахтером». Здесь нужно сказать спасибо и президенту Украины Владимиру Зеленскому».

«Благодаря его программе «Велике будівництво» выделяются деньги на разные проекты, в том числе и на стадион в Ровно», - сказал Вирт.