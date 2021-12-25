Аль-Айн уходит в отрыв. Команда Реброва продолжает побеждать

Команда идет без поражений

  • 25.12.2021 21:28
  • 2886 просмотров
  • 2 комментария
Аль-Айн уходит в отрыв. Команда Реброва продолжает побеждать
© alainfcae

В матче очередного тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» украинского наставника Сергея Реброва обыграл «Аль-Наср» со счетом 3:1.

Лидер продолжает идти без поражений.

Команда Реброва набрала 27 пунктов и опережает ближайшего преследователя на 7 пунктов.

Чемпионат ОАЭ. 11-й тур

Аль-Айн - Аль-Наср 3:1
Голы: Гуанка, 47 (с пен), 71, Барман, 81 - Тагли, 6

Источник — Sport.ua

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
    Maks23, 25.12.2021 21:48
    +3
    Красавчик..
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 25.12.2021 22:29
    +1
    Будет красавчик, когда выиграет с клубом какой то кубок в Европе
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