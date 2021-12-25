Аль-Айн уходит в отрыв. Команда Реброва продолжает побеждать

В матче очередного тура чемпионата ОАЭ «Аль-Айн» украинского наставника Сергея Реброва обыграл «Аль-Наср» со счетом 3:1.
Лидер продолжает идти без поражений.
Команда Реброва набрала 27 пунктов и опережает ближайшего преследователя на 7 пунктов.
Чемпионат ОАЭ. 11-й тур
Аль-Айн - Аль-Наср 3:1
Голы: Гуанка, 47 (с пен), 71, Барман, 81 - Тагли, 6
Источник — Sport.ua
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