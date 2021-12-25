Чудом стоящие: как будущее Серии А зависит от ее стадионов

Журналисты всегда рады поговорить о том, что ждет Серию А в будущем, и кто виноват. То она вернулась, то вроде бы опять откатилась назад. Финансы, рейтинги, звёзды — искать причину упадка привлекательности можно долго, но почему-то многие так и не обращают внимание на фундаментальную разницу между Италией и многими другими футбольными странами — стадионы.

Посмотрите на нынешние стадионы Серии А, и возникнет ощущение, что построены они были еще во времена Колизея. Они больше напоминают реликвии времен, когда лига считалась сильнейшей в мире, а не современные арены для современных реалий. Суммарно, возраст 18 стадионов первого дивизиона составляет 1177 лет.

Евро-2020, на котором Италия победила, помогло на какое-то время прикрыть эту проблему, но вскоре о ней заговорили вновь. Как притворяться в том, что вернул былую славу, когда из страны один из другим бегут ведущие футболисты лиги?

Конечно, всегда найдутся виновные. Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) подсчитала, что профессиональный футбол Италии недосчитался 1,1 млрд евро за последние два года. Пандемия? Безусловно. Но не только. Как заметил один эксперт, очень долго клубы в Италии вели себя так, будто во главе всегда стояла 15-летняя девочка с кредитной картой.

Когда Массимо Моратти продал «Интер» в 2013 году, он провел схожие параллели: «ты готов на все ради улыбки дочери, но рано или поздно ей нужно отправляться в колледж. Иначе она не научится самостоятельности».

В Италии давно привыкли к тому, что владельцем клуба выступает патриарх, решающий абсолютно все. Берлускони, Моратти и другие на собственные средства содержат клубы, далеко не всегда получая эти деньги обратно. Оба, например, вложили более двух миллиардов евро на покупку футболистов «Интера» и «Милана», и стоило реалиям игры измениться, как они тут же решили уйти в отставку.

В 2017 году Берлускони заявил: «Я покидаю свой пост владельца и президента «Милана» спустя 30 лет. Я делаю это с сожалением, но я не могу игнорировать тот факт, что у семьи нет средств на содержание клуба в современных реалиях».

Какими бы они ни были богатыми, итальянские предпринимали не могут дать бой катарским или абу-дабийским богачам, прибывшим из страны, где деньги прямо-таки сочатся из земли, как из рога изобилия.

Долг лиги вырос с 2,4 млрд евро до 5,5 млрд евро за 12 лет еще до COVID-19, при этом профессиональная игра в Италии потеряла около 4,1 млрд евро за тот же период, по данным PwC.

Когда «Милан» выиграл последний из своих семи титулов Лиги чемпионов в 2007 году, Премьер-лига уже опережала Серию А финансово, заработав 2,4 млрд евро дохода по сравнению с 1,4 млрд евро итальянцев (столько же заработала испанская Ла Лига).

Чуть более десяти лет спустя разрыв стал еще более заметным — от 5,8 млрд евро до 2,5 млрд евро.

Причин такого упадка много, но начать стоит с нежелания думать о глобальном бренде. Пока АПЛ завоевывала весь мир, Серия А продолжала жить в своем мирке.

Если мы посмотрим на продажу телевизионных прав Серии А за рубежом, то в настоящее время она приносит 210 миллионов евро (не считая потенциального партнера на Ближнем Востоке и в Африке) по сравнению с 1,3 млрд евро Ла Лиги, и 1,7 млрд евро АПЛ. Последняя цифра вырастет еще больше в свете новой шестилетней сделки с NBC Sports в США на сумму 2,4 млрд евро.

Объясняя решение, стоящее за недавним приобретением «Дженоа» компанией 777 Partners, управляющий директор Хуан Арсиньегас заявил: «Серия А — это лига, которая некоторое время находилась в упадке, что прискорбно, ведь в период моего детства все смотрели только ее. Вот где были все звезды. Я думаю, что произошла некоторая дезорганизация, отсутствие координации на уровне команды, на уровне лиги. Я не думаю, что мы вернем прошлое. Я думаю, что это требует профессионализации лиги, которая постепенно происходит за счет внешних инвесторов, приходящих и приобретающих команды — людей искушенных, профессиональных, этичных и которые хотят видеть отдачу от инвестиций».

Это одна ахиллесова пята. Вторая — это инфраструктура.

В среднем билет на матч Премьер-лиги примерно на 60 процентов дороже, чем в Серии А. 40 миллионов из них были проданы в Италии за год до того, как COVID-19 охватил мир, и даже тогда стадионы не работали на полную мощность. Но как может Серия А просить больше, когда ее стадионы в среднем отметили 74-летие, а 70 процентов из них контролируются местным советом?

Более половины из них были первоначально были построены до Второй мировой войны, когда проведение чемпионата мира по футболу 1934 года и пропаганда здоровья и здоровой нации легли в основу фашистского государства Бенито Муссолини. Последующие реновации и расширения были в основном вызваны какими-то событиями, а не были результатом бизнес-инициатив. Неслучайно Олимпийские игры 1960 года в Риме дали свое название Олимпийскому стадиону, а зимние Олимпийские игры 2006 года в Турине превратили старую «Коммунале» в «Гранде-Торино».

Оглядываясь назад, можно сказать, что чемпионат мира 1990 года был огромной упущенной возможностью. Специально для турнира были построены две новые площадки — «Делле Альпи» в Турине и «Сан-Никола» в Бари, а еще 10 по всей Италии были обновлены.

Пройдя сегодня мимо «Маркантонио Бентегоди» в Вероне, вы все еще можете увидеть изображение Чао, талисмана чемпионата мира, напечатанное на его бетонном фасаде.



Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Маркантонио Бентегоди

«Стадио делле Альпи» в три раза превысил бюджет, и владелец «Ювентуса» Джанни Аньелли много жаловался на внешний вид стадиона, что, возможно, не должно удивлять, учитывая, что архитектор позже признался, что никогда в жизни не смотрел футбол. Трибуны находились далеко от места действия, а дренажная система была настолько плохо спроектирована, что фактически затапливала поле.

Менее чем через 20 лет после своего открытия, стадион был снесен.

Стадион «Сан-Никола», который местные называют «собором в песке», был спроектирован Ренцо Пиано по заказу президента Федерации футбола Италии Антонио Матаррезе, чей брат Винченцо как бы случайно оказался президентом «Бари».

Долгое время красные балки, установленные на крыше «Сан-Сиро», где играют «Интер» и «Милан», не пропускали солнечный свет на поле и приводили к ухудшению состояния участков дерна, в то время как третий ярус, добавленный к «Сан-Паоло» в Неаполе, часто закрывался из-за подземных толчков, обнаруженных в районе с несколькими вулканами, включая Везувий.

Многие стадионы Италии могут похвастаться дорожками для бега — малопопулярным элементом среди футбольных болельщиков. Но в свое время главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) был итальянец Примо Неббиоло, заявивший, что раз стадионы строятся за госбюджет, то и не должны ограничиваться одним видом спорта.

Другие объекты инфраструктуры — например, те, которые должны были облегчить попадание на стадион — тоже в плачевном состоянии.

Железнодорожная станция на Виа деи Монти делла Фарнезина за Олимпийским стадионом была открыта всего четыре дня. Три моста, ведущие к «Сан-Паоло», пришлось снести 10 лет назад. Когда Рокко Коммиссо возглавил «Фиорентину» в 2019 году, лампочки в прожекторах «Артемио Франки» нуждались в замене, но они были такими старыми, что их больше никто не производил.

Но у Серии А остается потенциал, на что намекает интерес инвесторов.

Ключом к реализации этого потенциала является разрешение кризиса стадионов и восстановление инфраструктуры.

Используя данные Deloitt за 2017-18 годы, можно сделать вывод, что Серия А собрала всего 177 миллионов евро выручки в день матча. Премьер-лига, напротив, заработала 603 миллиона евро. Если мы посмотрим на средний доход за одно сиденье, то Серия А принесла 591,40 евро, в то время как Премьер-лига могла рассчитывать на 1310,50 евро.

Эти цифры неразрывно связаны с характеристиками стадионов, которые могут быть неудобными, ветхими и ограниченными в предоставляемых ими услугах. Этот разрыв усугубляется неспособностью обеспечить надлежащее корпоративное гостеприимство на большинстве арен.

В «Роме» бывший владелец Джим Паллотта был потрясен, обнаружив, что VIP-персоны даже не платили за билеты. «Таким образом, 4000 лучших мест — самых лучших — для каждой игры были бесплатно предоставлены людям. Они, б****, вообще не платили»

«Мы сделали все, чтобы VIP получали максимально крутой опыт. Все было отлично, но проблема заключалась в том, что все нужно было разбирать всё после каждой игры, а затем, после того, как «Лацио» (который делит стадион) играл следующую домашнюю игру, мы перестраивали все заново».



Твиттер Ромы. Олимпийский стадион

Такие ограничения на способность клубов генерировать большие доходы оказали явное влияние на спортивные результаты команд Серии А, поскольку у них значительно меньше возможностей подписывать и удерживать элитных игроков. Например, «Интер» заработал 51 миллион евро в cезоне 2018/19, в то время как «Барселона» смогла извлечь из «Камп Ноу» 108 миллионов евро. «Это один Лукаку каждый год», — отмечает источник.

Нет недостатка в желании обновить Серию А и сделать ее более конкурентоспособной — нет недостатка и в частном капитале. Но слишком часто терпение владельцев подвергается испытанию.

Согласно одному из выводов исследования PwC, для открытия нового стадиона в Италии требуется от 8 до 10 лет, в то время как для остальной Европы этот показатель составляет два-три года. «Было очень трудно пройти процесс строительства нового стадиона из-за проблем на итальянском рынке», — говорит Магда Поццо о своем опыте работы в «Удинезе». «Это заняло у нас около 10 лет. Мэр Удине в то время был весьма изобретателен и очень помог нам».

Паллотте не так повезло, так как мэр трижды менялся за его время в «Роме». А с приходом к власти популистской партии «Движение пяти звезд» все совсем застопорилась: она изначально голосовала против его проекта, находясь в оппозиции, и решила отказаться от кандидатуры города на Олимпиаду 2024 года. За десятилетие, когда в Европе было построено 153 новых стадиона, в Италии было построено только три, что соответствует Лондону, если учесть, что «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Брентфорд» переехали за это время.

«В Серии А 10 команд, которые либо планируют построить новый стадион, либо готовят реновацию старого, — сказал президент Серии А Паоло Даль Пино на конференции в ноябре. — Мы готовимся к инвестициям в размере двух с половиной миллиардов».

Период доминирования «Юве» в Италии совпал с открытием нового стадиона в 2011 году. Результат — появление настоящего дома команды с лучшей поддержкой, благодаря которой он ощущается настоящей крепостью. До пандемии туринцы проиграли дома всего пять раз. За восемь лет!

Были и другие удачные решения: назначение Антонио Конте, покупки Андреа Пирло и Погба за бесплатно… в результате сложно представить себе ЛЧ без «Ювентуса».

Во время пандемии Федерация футбола разработала план под названием «Проект Феникс». Она сделала ряд обращений к правительству с просьбой помочь ослабить давление на итальянскую футбольную систему. Были налоговые льготы, обещания реструктурировать задолженность и призывы снять запрет на спонсорство со стороны букмекерских компаний (во время запрета клубы Серии А стали массово заключать контракты с криптовалютными компаниями).

Номером один в повестке дня должны были быть стадионы. Вместо этого они оказались на странице 17 21-страничного отчета, где просилось упростить процесс одобрения проектов новых арен и сократить волокиту.

Когда Паллотта продал «Рому» группе Фридкина, те решили отказаться от проекта «Стадион делла Рома» в Тор-ди-Валле, хотя бывшая исполнительная команда была уверена, что городу нужно было принять еще одно решение, чтобы получить разрешение. Паллотта полагал, что частный стадион на 52500 мест принесет 100 миллионов евро дохода в год, а другие небольшие развлекательные комплексы обеспечат возможность проведения большого количества концертов и конференций.

Теперь эстафета перешла к Коммиссо в «Фиорентине», и Deloitte прогнозирует, что новый стадион может увеличить выручку с 93,2 млн евро в 2,5 раза до 225 млн евро. До сих пор опыт Коммиссо во Флоренции был примерно таким же разочаровывающим, как и опыт Паллотты в столице.

Однако гораздо более обнадеживающими кажутся планы «Милана» и «Интера» по строительству нового миланского стадиона.

За последние 18 месяцев прогресс замедлился по понятным причинам. В Европе пандемия впервые дала о себе знать в Ломбардии — регионе, где расположен Милан. Город перешел в режим выживания, и ему пришлось отодвинуть рост и инвестиции на второй план. Финансовые проблемы, с которыми столкнулись владельцы «Интера» в Китае, привели к сомнениям в их надежности как партнера. Сейчас город, к счастью, стабилизировался — как и «Интер».

Уверенность в проекте добавляет прогресс, достигнутый благодаря Экспо в 2015 году, которая превратила район вокруг Порта Гарибальди в выставку современной архитектуры.

В отличие от Рима, Милан движется в ногу со временем. В отличие от Турина, он привлекает больше туристов и считается одним из крупнейших финансовых центров Европы. Новый стадион оживит район Сан-Сиро и поможет обоим клубам.

Исследование, опубликованное ранее в этом году, показывает, что клубы в среднем получают не только 119-процентный рост доходов в день матча после открытия новой арены, но и 60-процентный рост коммерческих доходов.

Объяснение этому достаточно простое: зарабатывайте больше денег от стадиона, и у вас будет больше ресурсов для создания лучшей команды. Чем чаще вы играете в Европе и чем дальше вы проходите, тем больше билетов можно продать. Внезапно у вас играют звезды более высокого уровня, и они, наряду с лучшими результатами, привлекают спонсоров.

Текст: meta.ua