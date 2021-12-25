Украинка Страхова выиграла седьмой парный титул ITF в сезоне

В финальном матче Валерия Страхова и казахстанка Анна Данилина обыграли представительниц Японии Фуну Кодзаки и Мисаки Мацуду - 6:2, 2:6, 10-5. Напомним, в полуфинале лидеры посева сумели отыграть два матчбола.

Путь к победе:

R16: Пуджа Ингале/Рамья Натараджан (Индия, WC) 6:0, 6:4

QF: Сатхвика Сама/Саумья Виг (Индия) 6:4, 6:3

SF: Рутуджа Бхосале/Хироко Кувата (Индия/Япония, 4) 3:6, 6:2, 11-9

FR: Фуна Кодзаки/Мисаки Мацуда (Япония) 6:2, 2:6, 10-5

Страхова и Данилина выиграли уже четвертый совместный титул в этом году. Ранее теннисистки победили на турнирах в Денене (W25), Ферсмольде (W60) и Коксейде (W25). Для украинки это был восьмой парный финал в 2021 году.