ФОТО. Ибрагимович поздравил фанов свечой в форме среднего пальца

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в своем Instagram опубликовал очень неоднозначное фото.
40-летний футболист выложил фото свечи в виде кисти с разогнутым среднем пальцем.
«С Рождеством», - подписал фотографию Златан.
Отметим, что в этом сезоне Ибрагимович провел 15 матчей за «Милан», в которых забил 7 мячей.
Источник — Sport.ua
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