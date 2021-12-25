ФОТО. Ибрагимович поздравил фанов свечой в форме среднего пальца

Шведский форвард оригинально отмечает Рождество

  • 25.12.2021 15:28
  • 2099 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ибрагимович поздравил фанов свечой в форме среднего пальца
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович в своем Instagram опубликовал очень неоднозначное фото.

40-летний футболист выложил фото свечи в виде кисти с разогнутым среднем пальцем.

 

 

«С Рождеством», - подписал фотографию Златан.

Отметим, что в этом сезоне Ибрагимович провел 15 матчей за «Милан», в которых забил 7 мячей.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    Zorro Men
    Zorro Men, 25.12.2021 16:03
    -1
    Ібрагімович даун
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