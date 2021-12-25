Манчестер Сити не отпустит Аке в январе

«Горожане» хотят сохранить нидерландского защитника в команде

  • 25.12.2021 14:05
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Манчестер Сити не отпустит Аке в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» не отпустит 26-летнего нидерландского центрального защитника Натана Аке в зимнее трансферное окно.

В подписании футболиста заинтересован лондонский «Вест Хэм», который намерен укрепить свою линию обороны универсальным игроком. Аке может сыграть не только в центре обороны, но и на позициях левого защитника и опорного полузащитника.

Аке защищает цвета «горожан» с лета 2020 года после перехода из «Борнмута» за €45,3 миллиона. В текущем сезоне Натан провел за «Манчестер Сити» 11 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость Аке составляет €28 миллионов.

Источник — The Athletic

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