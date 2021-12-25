ФОТО. Рождественский маскарад. Игрок Шахтера с женой отдыхает на Мальдивах

22-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь вместе со своей женой, известной украинской ведущей Дарьей Бондарь (в девичестве — Савиной), проводит свой отпуск на Мальдивах.

«С Рождеством. Пусть все ваши мечты сбудутся! И никогда не теряйте в себе маленького ребенка, который ждет Санту», — прокомментировала Дарья фото с рождественского маскарада.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.