ФОТО. Рождественский маскарад. Игрок Шахтера с женой отдыхает на Мальдивах

Дарья Бондарь примерила пикантную маску

  • 25.12.2021 13:24
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ФОТО. Рождественский маскарад. Игрок Шахтера с женой отдыхает на Мальдивах
© Instagram. Валерий Бондарь и Дарья Бондарь

22-летний центральный защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь вместе со своей женой, известной украинской ведущей Дарьей Бондарь (в девичестве — Савиной), проводит свой отпуск на Мальдивах.

«С Рождеством. Пусть все ваши мечты сбудутся! И никогда не теряйте в себе маленького ребенка, который ждет Санту», — прокомментировала Дарья фото с рождественского маскарада.

В текущем сезоне Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.

Источник — Instagram

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