ДОВБИК: «Сказал жене, что хочу на Евро. Она подумала, что я — сумасшедший»

24-летний форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, какое желание загадал в минувшую новогоднюю ночь.

«Недавно вспоминал с женой, как зимой мы ехали в отпуск, а команда шла на последнем месте. Я сказал ей, что хочу поехать на Евро-2020. Я не знал, как это сделать, но как-нибудь надо поехать. Мы шли на последнем месте, и она, наверное, подумала, что я — сумасшедший. Но я говорил, что хочу попасть на Евро, и это будет моя цель номер один. Это была моя мечта, которую я загадал в новогоднюю ночь. Просто так ничего не бывает, поэтому хорошо, что все так случилось», — рассказал Довбик.

Гол Довбика на 121-й минуте 1/8 финала Евро-2020 против Швеции позволил сборной Украины победить со счетом 2:1 и выйти в 1/4 финала турнира.