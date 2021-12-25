Артем ДОВБИК: «Заехала машина, и я поехал в Динамо»

24-летний украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о том, как ездил на просмотр в «Динамо», и почему не перешел в киевский клуб минувшим летом.

«Знаю ли я, что минувшим летом «Динамо» хотело выкупить меня у «Днепра-1»? Со мной выходили на связь из «Динамо». Игроки, в основном. Говорили, что есть большой интерес. И в сборной я больше сдружился с Витей Цыганковым, с Тымчиком. Но это только разговоры. Они были бы не против, если бы я приехал. А я сам? Это тяжелый вопрос.

Должно все сойтись. Я понял, что нужно идти туда, где тебя хотят. Не напрашиваться никуда. Если тебя хочет главный тренер, видит тебя в этом клубе, то к тебе сразу другое отношение… А если два человека хотят, а два — не хотят, то это не моя история. Такой вариант я даже не буду рассматривать.

Нет ли у меня обиды на «Динамо» за тот случай, когда я играл за «Черкасский Днепр» и ездил на просмотр? Нет. Я вообще в отпуске уже был. На следующий день позвонил президент Лашкул и сказал, что нужно поехать в «Динамо» на просмотр. Заехала машина, и я поехал в «Динамо». Приехал, дня четыре потренировался. Был спарринг с «Колосом». Сказали, что в «Динамо» два состава, 25-30 человек, которые играют по 45 минут. Они попросили, чтобы я сыграл за «Колос». Я был шокирован. Но, думаю, ладно. Сыграли. Тогда «Колос» играл, наверное, в любительской лиге. Так что без шансов как-то проявить себя. Потом приехал, потренировался с дублем. Вроде, все хорошо. Начались разговоры о контракте. Но я набрал Лашкула и сказал, что хочу обратно в Черкассы. И он забрал меня на следующий день», — рассказал Довбик.

Довбик выступал за «Черкасский Днепр» с 2014 по 2015 годы, после чего перешел в «Днепр».