Артем ДОВБИК: «Заехала машина, и я поехал в Динамо»

Украинский нападающий «Днепра-1» мог оказаться в киевском клубе еще несколько лет назад

  • 25.12.2021 12:27
  • 6245 просмотров
  • 9 комментариев
Артем ДОВБИК: «Заехала машина, и я поехал в Динамо»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

24-летний украинский форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о том, как ездил на просмотр в «Динамо», и почему не перешел в киевский клуб минувшим летом.

«Знаю ли я, что минувшим летом «Динамо» хотело выкупить меня у «Днепра-1»? Со мной выходили на связь из «Динамо». Игроки, в основном. Говорили, что есть большой интерес. И в сборной я больше сдружился с Витей Цыганковым, с Тымчиком. Но это только разговоры. Они были бы не против, если бы я приехал. А я сам? Это тяжелый вопрос.

Должно все сойтись. Я понял, что нужно идти туда, где тебя хотят. Не напрашиваться никуда. Если тебя хочет главный тренер, видит тебя в этом клубе, то к тебе сразу другое отношение… А если два человека хотят, а два — не хотят, то это не моя история. Такой вариант я даже не буду рассматривать.

Нет ли у меня обиды на «Динамо» за тот случай, когда я играл за «Черкасский Днепр» и ездил на просмотр? Нет. Я вообще в отпуске уже был. На следующий день позвонил президент Лашкул и сказал, что нужно поехать в «Динамо» на просмотр. Заехала машина, и я поехал в «Динамо». Приехал, дня четыре потренировался. Был спарринг с «Колосом». Сказали, что в «Динамо» два состава, 25-30 человек, которые играют по 45 минут. Они попросили, чтобы я сыграл за «Колос». Я был шокирован. Но, думаю, ладно. Сыграли. Тогда «Колос» играл, наверное, в любительской лиге. Так что без шансов как-то проявить себя. Потом приехал, потренировался с дублем. Вроде, все хорошо. Начались разговоры о контракте. Но я набрал Лашкула и сказал, что хочу обратно в Черкассы. И он забрал меня на следующий день», — рассказал Довбик.

Довбик выступал за «Черкасский Днепр» с 2014 по 2015 годы, после чего перешел в «Днепр».

Источник — BurBuzz

(40 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 12:39
    +4
    Донецкого бота бомбит не по детски.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 25.12.2021 13:23
    +2
    Footbolist, 25.12.2021 13:05
    Остался бы он в Днепре было бы круто в следующем чемпе, когда металл подтянется.
    А что, если не останется будет не круто?! Он, в любом случае, покинет команду этой зимой или летом. Днепр выручит за него большие деньги.
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    Shara
    Shara, 25.12.2021 13:26
    -1
    Правильно сделал, а то бы грел банку на Дынаме. Там играют только любимчики, даже которых надо давно сплавить.
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    BekXan
    BekXan, 25.12.2021 13:17
    -1
    У Днепра -1 сейчас очень хороший уровень пошёл и наладилась игра ему нада там оставатся.Довбик не повторяй ошибок многих того же Кулача.
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    Viktor VK
    online
    Viktor VK, 25.12.2021 12:42
    -1
    Та всі хто грав добре після переходу в Динамо деградують.
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    Trollface
    Trollface, 25.12.2021 13:21
    -3
    Все правильно сделал.
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    Footbolist
    Footbolist, 25.12.2021 13:05
    -3
    Остался бы он в Днепре было бы круто в следующем чемпе, когда металл подтянется.
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:41
    -8
    Maks Maks, 25.12.2021 12:39
    Донецкого бота бомбит не по детски.
    Крыса ,это ты?
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    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:33
    -11
    Динамо помойка
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