ФОТО. Это любовь. Вратарь Динамо отдыхает на Мальдивах с женой

33-летний украинский голкипер «Динамо» Денис Бойко перед второй частью сезона проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей женой Валерией.

Совместное фото Денис опубликовал в Instagram, сопроводив его эмодзи сердечек.

Пара в браке с 2012 года.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, где пропустил 4 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.