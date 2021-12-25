ФОТО. Это любовь. Вратарь Динамо отдыхает на Мальдивах с женой

Денис Бойко набирается сил перед второй частью сезона

  • 25.12.2021 12:12
  • 4082 просмотра
  • 7 комментариев
ФОТО. Это любовь. Вратарь Динамо отдыхает на Мальдивах с женой
© Instagram. Денис Бойко и Валерия Бойко

33-летний украинский голкипер «Динамо» Денис Бойко перед второй частью сезона проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей женой Валерией.

Совместное фото Денис опубликовал в Instagram, сопроводив его эмодзи сердечек.

Пара в браке с 2012 года.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, где пропустил 4 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Источник — Instagram

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    VILytvyn
    VILytvyn, 25.12.2021 12:24
    +5
    Гарна пара!Щасти Вам!
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 12:37
    0
    Alexander Киев, 25.12.2021 12:25
    зачем ему жена, когда есть ты тебя в хвост и гриву
    Ты когда бежал из Донецка, свою жену там кинул. Тимофеюк же не будет врать, правда?
    Ссылка
    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 12:20
    0
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:17
    Крыса
    Твоя жена... Которой нет
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:32
    -1
    Maks Maks, 25.12.2021 12:20
    Твоя жена... Которой нет
    Крыса
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 25.12.2021 12:25
    -3
    Maks Maks, 25.12.2021 12:20
    Твоя жена... Которой нет
    зачем ему жена, когда есть ты тебя в хвост и гриву
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:38
    -4
    Maks Maks, 25.12.2021 12:37
    Ты когда бежал из Донецка, свою жену там кинул. Тимофеюк же не будет врать, правда?
    Крыса ,это ты ?
    Ссылка
    FunnyCat_____
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:17
    -4
    Крыса
    Ссылка
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