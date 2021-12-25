ФОТО. Это любовь. Вратарь Динамо отдыхает на Мальдивах с женой

33-летний украинский голкипер «Динамо» Денис Бойко перед второй частью сезона проводит отпуск на Мальдивах вместе со своей женой Валерией.
Совместное фото Денис опубликовал в Instagram, сопроводив его эмодзи сердечек.
Пара в браке с 2012 года.
В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 6 матчей во всех турнирах, где пропустил 4 мяча, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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