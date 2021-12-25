Александр РЫКУН: «Переход Довбика в Динамо будет ошибкой»

Специалист поделился впечатлениями о первой части сезона

  • 25.12.2021 11:56
  • 742 просмотра
  • 2 комментария
Александр РЫКУН: «Переход Довбика в Динамо будет ошибкой»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Бывший полузащитник «Днепра», «Металлиста» и сборной Украины Александр Рыкун подвел итоги первой части сезона УПЛ.

— Кто главный претендент на победу в чемпионате?
— Думаю, «Шахтер». Как показывает практика, Мирча Луческу вводит в состав молодежь. Не исключаю, что кто-то из опытных исполнителей покинет команду. У «горняков» новый тренер и, как мне кажется, больше мотивации, ведь в прошлом сезоне они проиграли борьбу за золотые медали. Поэтому на данный момент отдаю предпочтение «Шахтеру».

— Какая команда завоюет бронзовые медали?
— «Днепр-1». Днепряне были на порядок стабильнее своих конкурентов. Более того, считаю, что у «Зари» и «Ворсклы» не будет на это шансов.

— Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?
— Трудно сказать, поскольку еще открыт вопрос по «Десне». Будут ли они вообще выступать. Но если говорить о чисто спортивной борьбе, то, думаю, в числе этих команд будут «Мариуполь», «Черноморец», «Львов» и «Рух».

— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?
— Не могу не назвать Артема Довбика, который вырос за эти полгода, точнее, сделал хороший шаг в своем профессиональном росте. Нападающий возмужал, мощный, настырный с хорошим ударом. Но, на мой взгляд, его переход в «Динамо» будет ошибкой…

— Что скажите об уровне чемпионата по сравнению с прошлыми годами?
— Роста я пока не вижу. Может, где-то выстраиваемся понемногу, но, опять же, пока все слабо. Да, есть надежда на то, что в скором времени «Динамо» и «Шахтеру» составят конкуренцию тот же «Днепр-1», какие-то движения начались в Одессе. «Металлист» выйдет в Премьер-лигу. Возможно, еще появится пару серьезных команд. Будем надеяться, что все вернется как было раньше, тогда и в еврокубках мы сможем быть не только мальчиками для битья…

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 25.12.2021 12:08
    +1
    Согласен! Только Европа, желательно куда-то из топ 5...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 25.12.2021 12:23
    0
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:13
    Динамо помойная яма
    Тут и не поспоришь. Реально уг нашего чемпионата
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    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:13
    0
    Динамо помойная яма
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