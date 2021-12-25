Ребров – худший трансфер Тоттенхэма за всю историю по версии Daily Star

Украинцу так и не удалось покорить Туманный Альбион

  • 25.12.2021 10:56
  • 3118 просмотров
  • 12 комментариев
Ребров – худший трансфер Тоттенхэма за всю историю по версии Daily Star
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров (слева)

Английское издание Daily Star составило свой рейтинг худших подписаний нынешних клубов Премьер-лиги за всю историю.

Печально, но самой неудачной сделкой «Тоттенхэма» стал украинский форвард Сергей Ребров, который перебрался из «Динамо» в июне 2000 года за 11 миллионов фунтов стерлингов.

«Ребров сформировал известный атакующий дуэт с Андреем Шевченко в киевском «Динамо», но их переезд в Европу сложился по-разному. В то время, как Шевченко превратился в одного из самых грозных центральных нападающих в «Милане», Ребров изо всех сил пытался проявить себя в «Тоттенхэме» в течение двух лет пребывания в клубе. Забив всего один мяч в 30 матчах в течение своего второго сезона, он был отправлен в аренду в «Фенербахче», а затем отпущен свободным агентом. Хотя его дебютный сезон не был ужасным, но вложенные в трансфер 11 миллионов фунтов не окупились, так как от Реброва ожидали гораздо большего», - пишет издание.

Всего за «Тоттенхэм» Ребров провел 72 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей.

Источник — Daily Star

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 25.12.2021 11:00
    +6
    Все никак не уймутся с этими подборками, но жаль конечно как сложилось и как могло бы у него после ДК, особенно круто если б он в милан попал и там был ударный дует долгие годы, но случилось как случилось, плохо шо новых вообще нет напов в упл ща
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    Bibenco
    Bibenco, 25.12.2021 11:26
    +4
    Игра Реброва мне нравилась больше чем Шевченко, и я был уверен, что Сергей большего достигнет в Европе. Но после своей женитьбы, он резко снизил обороты ещё в Динамо, и в Англию уже уходил не тем Ребровым, которого боялись защитники всех европейских грандов.
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    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 11:23
    +3
    KRBS55, 25.12.2021 11:13
    Кто то удивлён??? Одни провалы, что продажи что покупки. Шевченко это исключение из правил.
    Человек с белым флагом, объясни, что такое провальная продажа для клуба?
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    ToeFat
    ToeFat, 25.12.2021 12:02
    +2
    Alexander Киев, 25.12.2021 11:02
    над Чигринським поржи
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 25.12.2021 12:18
    0
    KRBS55, 25.12.2021 11:13
    Кто то удивлён??? Одни провалы, что продажи что покупки. Шевченко это исключение из правил.
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    antt
    antt, 25.12.2021 12:16
    0
    Ну можливо в Італії Ребров би після Динамо заграв би краще ніж в Англії, чи в якомусь ще європейському чемпіонаті. Або і Шевченко так би феєрично не відзначався в Англії якби перейшов туди з Динамо. Що було пізніше в Челсі. Це вже фактор англійського чемпіонату. І знову туди наш легіонер збирається який так сказати зірок у нас не хапав з неба. Скоріше, його більше критикували.
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    просто парень
    просто парень, 25.12.2021 12:09 (изменен)
    0
    Жаль, что не сложилась карьера как игрока. Хотя очень талантлив, как игрок, был. Надеемся что, как тренер, добьется гораздо больше, ведь уже видно, что тренер не плохой.
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    Maks Maks
    online
    Maks Maks, 25.12.2021 11:22
    0
    KRBS55, 25.12.2021 11:13
    Кто то удивлён??? Одни провалы, что продажи что покупки. Шевченко это исключение из правил.
    Прикольный флаг у тебя. Ты из какой недореспублики вещаешь? Из РОКа? Или из дэнэрэлэнэрэ?
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    wartaan
    wartaan, 25.12.2021 11:50
    -2
    так это и логично, диаметрально противоположные уровни андрея и сер гея. и петухи его купили из-за пары с шевой, который фееерил, а серожа на подхвате. он как карликовый марата. вроде и забивает голы, но по факту середняк. а шевченко действительно до челси был ракетой, что произошло в лондоне остается тайной.
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    ass36
    ass36, 25.12.2021 11:09
    -4
    Можно и за ДК выступать и показывать хорошие результаты так нет наши едут на запад унижаться подстраиваться под ихние ценности. А сюда всякую шваль свозят в три дорого, а результат нулевой. Вот она политика и футбол тут не причем. Даже Кварцяного никто не спрашивал кого брать привозили пачками а ты е&ись с ними как хочешь.
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    KRBS55
    KRBS55, 25.12.2021 11:13
    -9
    Кто то удивлён??? Одни провалы, что продажи что покупки. Шевченко это исключение из правил.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 25.12.2021 11:02
    -10
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