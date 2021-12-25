Ребров – худший трансфер Тоттенхэма за всю историю по версии Daily Star

Английское издание Daily Star составило свой рейтинг худших подписаний нынешних клубов Премьер-лиги за всю историю.

Печально, но самой неудачной сделкой «Тоттенхэма» стал украинский форвард Сергей Ребров, который перебрался из «Динамо» в июне 2000 года за 11 миллионов фунтов стерлингов.

«Ребров сформировал известный атакующий дуэт с Андреем Шевченко в киевском «Динамо», но их переезд в Европу сложился по-разному. В то время, как Шевченко превратился в одного из самых грозных центральных нападающих в «Милане», Ребров изо всех сил пытался проявить себя в «Тоттенхэме» в течение двух лет пребывания в клубе. Забив всего один мяч в 30 матчах в течение своего второго сезона, он был отправлен в аренду в «Фенербахче», а затем отпущен свободным агентом. Хотя его дебютный сезон не был ужасным, но вложенные в трансфер 11 миллионов фунтов не окупились, так как от Реброва ожидали гораздо большего», - пишет издание.

Всего за «Тоттенхэм» Ребров провел 72 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей.