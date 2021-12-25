КАРИКАТУРА ДНЯ. Какие подарки топ-футболисты получили на Рождество?

Для Левандовски — «Золотой мяч», для Салаха — новый контракт

  • 25.12.2021 10:51
  • 430 просмотров
  • 0 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Какие подарки топ-футболисты получили на Рождество?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный карикатурист Омар Момани представил, какие подарки могли бы получить на Рождество знаменитые футболисты.

По мнению Момани, для Лионеля Месси наиболее желанным был бы Кубок мира ФИФА, для Роналду — новое зеркало, для Роберта Левандовски — «Золотой мяч», для Златана Ибрагимовича — собственная золотая статуэтка, для Неймара — побитие рекорда Пеле, а для Мохамеда Салаха — новый контракт с «Ливерпулем».

«С Рождеством», — прокомментировал Омар свою новую работу.

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности