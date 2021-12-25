КАРИКАТУРА ДНЯ. Какие подарки топ-футболисты получили на Рождество?

Известный карикатурист Омар Момани представил, какие подарки могли бы получить на Рождество знаменитые футболисты.

По мнению Момани, для Лионеля Месси наиболее желанным был бы Кубок мира ФИФА, для Роналду — новое зеркало, для Роберта Левандовски — «Золотой мяч», для Златана Ибрагимовича — собственная золотая статуэтка, для Неймара — побитие рекорда Пеле, а для Мохамеда Салаха — новый контракт с «Ливерпулем».

«С Рождеством», — прокомментировал Омар свою новую работу.