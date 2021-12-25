Boxing Day. Манчестер Сити – Лестер

«Горожане» набрали отличную форму и выиграли 8 матчей подряд в Премьер-Лиге.

  • 25.12.2021 09:34
  • 581 просмотр
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Boxing Day. Манчестер Сити – Лестер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пока вся Европа ушла на Рождественские каникулы, в Англии продолжают играть в футбол. Boxing Day – самая жаркая пора в Премьер-Лиге. Традиционно считается, что тот, кто войдет в Новый год лидером, тот и должен стать чемпионом. Не пропусти последний большой футбольный день этого года!

Если посмотреть на коэффициенты Favbet, то они полностью соответствуют положению команд турнирной таблице:

Манчестер Сити – 1.3

Ливерпуль – 4.5

Челси – 13

«Манчестер Сити» идет первым, «Ливерпуль» отстает на 3 очка, а «Челси» на 6. Шансы остальных команд выглядят откровенно призрачными. При этом создается впечатление, что «Ливерпуль» немного недооценивают. 3 очка это не такое уж и большое отставание, его можно отыграть всего за один тур. В воскресенье «Ливерпуль» должен был сыграть с «Лидсом», но из-за вспышки коронавируса в «Лидсе» матч перенесли на неопределенный срок.

Ну а «Манчестер Сити» дома сыграет с «Лестером» и это, безусловно, самый статусный матч Boxing Day

Коэффициенты Favbet: 1.2 – 7.8 – 15

«Горожане» набрали отличную форму и выиграли 8 матчей подряд в Премьер-Лиге. Команда Гвардиолы пропустила меньше всех в чемпионате и большинство побед добыла всухую

«Лестер» выглядит куда менее впечатляюще, но на этой неделе он трижды забил «Ливерпулю» в Кубке Лиги и лишь чудом упустил победу. Также не стоит забывать, что «Лестер» традиционно неплохо играет против «горожан». Например, в прошлом году «Лестер» обыграл команду Гвардиолы в Суперкубке Англии со счетом 1:0, а в 2020-м разгромил «горожан» в гостях 5:2. Удивительно, но чаще всего в очных встречах между «Манчестер Сити» и «Лестером» забивается не так много голов. Так, начиная с 2017 года в 13 матчах лишь трижды было забито больше 3 голов. Этому сложно найти объяснение, но факт остается фактом. 77% матчей были сыграны на ТМ, а потому можно рискнуть и поставить на «тотал меньше 3.5» и в этот раз

Прогноз от Favbet: тотал меньше (3.5) – 1.83

Источник — Sport.ua

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