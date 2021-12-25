Ньюкасл нацелился на Игало

Английский «Ньюкасл» в январе намерен подписать 32-летнего нигерийского форварда Одиона Игало, известного по выступлениям за «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед».

С февраля 2021 года футболист защищает цвета аравийского клуба «Аль-Шабаб», куда перешел за €2,5 миллиона из китайского «Шанхай Шеньхуа».

В текущем сезоне Игало провел за «Аль-Шабаб» 13 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, где забил 9 мячей.

Контракт футболиста с «Аль-Шабабом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная тсоимость игрока составляет €3,5 миллиона.