Ньюкасл нацелился на Игало

Трансфер может состояться в январе

  • 25.12.2021 10:08
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Ньюкасл нацелился на Игало
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» в январе намерен подписать 32-летнего нигерийского форварда Одиона Игало, известного по выступлениям за «Уотфорд» и «Манчестер Юнайтед».

С февраля 2021 года футболист защищает цвета аравийского клуба «Аль-Шабаб», куда перешел за €2,5 миллиона из китайского «Шанхай Шеньхуа».

В текущем сезоне Игало провел за «Аль-Шабаб» 13 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, где забил 9 мячей.

Контракт футболиста с «Аль-Шабабом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная тсоимость игрока составляет €3,5 миллиона.

Источник — Sky Sports

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