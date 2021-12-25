ФОТО. Агент — Милевскому: «А говорил, что высоты боишься»

36-летний бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отдыхает на грузинском горнолыжном курорте Гудаури.
«С Рождеством», — прокомментировал Артем свежее фото.
«3200 ? Высоко забрался. А говоришь, что высоты боишься», — написал комментарий футбольный агент Александр Панков.
Источник — Instagram
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