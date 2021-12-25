Игрок Миная нужен азербайджанскому клубу

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» заинтересован в услугах 19-летнего полузащитника «Миная» Эльдара Кулиева.
Трансфер игрока может состояться по завершении сезона. Кулиевым также интересуется полтавская «Ворскла».
Кулиев перешел в «Минай» летом 2021 года из «Мариуполя» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эльдар провел за украинский клуб 17 матчей во всех турнирах.
Контракт Кулиева с «Минаем» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €300 тысяч.
Источник — Azerisport.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.