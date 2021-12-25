Кадим ХАРРИС: «Металлист движется в Европу»

Английский полузащитник поделился впечатлениями от «Металлиста»

  • 25.12.2021 05:16
  • 202 просмотра
  • 1 комментарий
Кадим ХАРРИС: «Металлист движется в Европу»
© ФК Металлист. Кадим Харрис

Английский легионер «Металлиста» Кадим Харрис рассказал о своих впечатлениях от пребывания в харьковском клубе.

«Когда я узнал о «Металлисте», о его направлении, мне он очень понравился. Я играл в Английской Премьер-лиге, в Чемпионшипе, и мне хотелось чего-то другого. Думаю, этот клуб движется в Европу. Это путешествие, частью которого я определенно хочу стать. Вот почему я приехал сюда. Я очень ждал первой игры за «Металлист» и был настроен позитивно. В последних своих командах мне удавалось забивать в дебютных матчах. Поэтому была мысль, что я смогу сделать то же самое здесь. К счастью, я действительно смог это сделать.

Болельщики в Харькове просто великолепные. С тех пор как я здесь, они очень хорошо ко мне относятся. Я был очень впечатлен поддержкой, которую мне оказали в команде. Могу только представить, что будет со временем, когда команда продолжит прогрессировать и становиться еще лучше. Я очень уважаю болельщиков «Металлиста», они проявляют ко мне большую любовь».

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(4 голоса)

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    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 25.12.2021 05:59
    0
    Любо!!!
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