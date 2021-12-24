ФОТО. «Тепло, если рядом близкие». Степаненко отмечает Рождество с семьей

32-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко отмечает Рождество вместе с семьей на Мальдивах.

«Рождество по григорианскому календарю наша семья встречает в теплых края. Но нам «тепло» всегда, если рядом близкие люди. С Рождеством», — прокомментировал Тарас семейное фото.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.