ФОТО. «Тепло, если рядом близкие». Степаненко отмечает Рождество с семьей

Игрок «Шахтера» проводит отпуск на Мальдивах

  • 24.12.2021 20:15
  • 580 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. «Тепло, если рядом близкие». Степаненко отмечает Рождество с семьей
© Instagram

32-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко отмечает Рождество вместе с семьей на Мальдивах.

«Рождество по григорианскому календарю наша семья встречает в теплых края. Но нам «тепло» всегда, если рядом близкие люди. С Рождеством», — прокомментировал Тарас семейное фото.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
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    Face Control
    online
    Face Control, 24.12.2021 20:47
    0
    Мило.
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