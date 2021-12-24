Заупрямился. Лангле не хочет уходить из Барселоны

Позиция футболиста может осложнить трансферную кампанию «блаугранас»

  • 24.12.2021 19:36
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Заупрямился. Лангле не хочет уходить из Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний французский центральный защитник «Барселоны» Клеман Лангле не хочет покидать каталонский клуб этой зимой.

Отказ футболиста от трансфера может серьезно осложнить работу «блаугранас» на трансферном рынке. Каталонский клуб работает над сокращением своих задолженностей и одновременным усилением состава. «Барселона» хочет избавиться от футболистов, которые приносят больше расходов, чем пользы. В частности, речь идет о Лангле, который намерен до конца отработать свой контракт с клубом.

Лангле защищает цвета «Барселоны» с лета 2018 года после перехода из «Севильи» за €35,9 миллиона. В текущем сезоне Клеман провел за каталонскую команду 13 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €18 миллионов. Контракт Лангле с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

Источник — Marca

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