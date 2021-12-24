Президент Дженоа: «Мы должны поддержать Шевченко. Он смелый»

Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло поделился мнением по поводу главного тренера команды Андрея Шевченко:

«Чтобы согласиться работать у нас, нужна смелость. Мы назначили его не потому, что он кому-то нравится как человек, не потому, что он сам предложил свои услуги, или еще по какой-то странной причине.

Когда вы принимаете важные кадровые решения, вы проводите скаутинг, анализируете полученные результаты и принимаете решение. Никто не уверен заранее, что он прав.

Он – человек спорта, обладатель Золотого мяча, но даже этого может оказаться недостаточно. Он строгий, серьезный, принял важное решение в жизни, покинув такой прекрасный город как Лондон, мы должны его поддержать. Весь клуб и я лично хорошо относимся к Андрею».