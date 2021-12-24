Вест Хэм сразится с Барселоной за вингера Сосьедада

Аднан Янузай может перейти в новый клуб уже в январе

  • 24.12.2021 17:55
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Вест Хэм сразится с Барселоной за вингера Сосьедада
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний бельгийский правый вингер «Сосьедада» Аднан Янузай является целью на зимнем трансферном рынке для каталонской «Барселоны» и английского «Вест Хэма».

Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до лета будущего года, поэтому «Сосьедад» готов продать его зимой.

Янузай защищает цвета «Сосьедада» с лета 2017 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за €8,5 миллионов. В текущем сезоне Янузай провел за «Сосьедад» 25 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €12 миллионов.

Стоит отметить, что в составе «Вест Хэма» на позиции правого вингера выступает 32-летний украинец Андрей Ярмоленко, чей контракт с клубом истекает будущим летом.

Источник — Calciomercato

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