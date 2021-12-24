ФОТО. По библейским мотивам. Символическая рождественская сборная

В канун католического Рождества авторитетный портал Transfermarkt представил символическую рождественскую сборную.

Фамилии или имена практически всех футболистов в ней имею непосредственное отношение к библейско-рождественской тематике — Габриэл Жезус из «Манчестер Сити» (Иисус), Сантамария (Дева Мария), Белл (колокольчик)…

Примечательно, что в команду вошел и 38-летний британский экс-футболист Уилл Сноудон, который выступал за шотландские клубы с 2003 по 2021 годы, закончив профессиональную карьеру минувшей весной. Вместе традиционной ориентировочной стоимости, его цена указана как «два глинтвейна».

Пошутили и над 44-летним итальянцем Антонио Ди Натале (Natale — Рождество по-итальянски, прим. ред.). Его оценили в «семь рождественских пирожков». Ди Натале закончил карьеру в 2016 году.