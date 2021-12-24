Сергей НАГОРНЯК: «Довбик смотрится очень хорошо»

Специалист выделил форварда «Днепра-1»

  • 24.12.2021 17:20
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Сергей НАГОРНЯК: «Довбик смотрится очень хорошо»
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк подвел итоги первой части сезона.

— Какая команда завоюет бронзовые медали?
— «Днепр-1».

— Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?
— Внизу турнирной таблицы будет серьезная рубка. Но мне почему-то кажется, что это будут те команды, которые и сейчас находятся в подвале. Я не говорю, что именно в таком порядке, но это — «Мариуполь», «Минай», «Ингулец» и «Черноморец». Возможно, еще и «Львов».

— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?
— Довбик. По чуть-чуть, но этот форвард в последние годы набирал и сейчас смотрится очень даже хорошо. Артем абсолютно заслуженно получил вызов в сборную, в которой также забивает.

Источник — zbirna.com

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