Сергей НАГОРНЯК: «Довбик смотрится очень хорошо»

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк подвел итоги первой части сезона.

— Какая команда завоюет бронзовые медали?

— «Днепр-1».

— Назовите четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

— Внизу турнирной таблицы будет серьезная рубка. Но мне почему-то кажется, что это будут те команды, которые и сейчас находятся в подвале. Я не говорю, что именно в таком порядке, но это — «Мариуполь», «Минай», «Ингулец» и «Черноморец». Возможно, еще и «Львов».

— Какой футболист запомнился вам в первой части сезона?

— Довбик. По чуть-чуть, но этот форвард в последние годы набирал и сейчас смотрится очень даже хорошо. Артем абсолютно заслуженно получил вызов в сборную, в которой также забивает.