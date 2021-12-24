Суркис подвел итоги года Динамо: «2021 подарил не один повод для радости»

Игорь Суркис доволен результатами в 2021 году

  • 24.12.2021 16:29
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Суркис подвел итоги года Динамо: «2021 подарил не один повод для радости»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис, поздравляя болельщиков с предстоящими праздниками, коротки подвел итоги 2021 года для команды.

«2021 год подарил «бело-синим» не один повод для радости – «Динамо» завоевало чемпионство и Кубок Украины, а также получило неоценимый опыт в противостояниях с лучшими европейскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов».

«Мы будем стремиться к тому, чтобы только приумножить и превзойти счастливые и победные мгновения в новом, 2022 году, и еще чаще радовать наших поклонников игрой и результатами «Динамо», - сказал Суркис.

Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    iravik83
    iravik83, 24.12.2021 16:37
    0
    как по мне никто включая и Динамо в этом чемпионате не блестал приходит ж всему нажаль!!
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