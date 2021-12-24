Ничья с Динамо и 6 матчей с голами. УПЛ определила лучшего игрока и тренера

Лучшим тренером ноября-декабря в УПЛ стал наставник «Зари» Виктор Скрипник.
«Заря» за последний игровой отрезок отметилась победами над «Вересом» и «Александрией», а также сыграла вничью с «Динамо» в последнем туре 2021 года.
Лучшим игроком признан Артем Довбик.
Футболист завершил год шестью подряд матчами с забитыми голами, в которых форвард «Днепра-1» оформил 8 мячей.
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.