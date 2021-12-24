Роман САНЖАР: «Стратегически Динамо ни в чем Шахтеру еще не проиграло»

Специалист – о шансах команды Мирчи Луческу защитить чемпионский титул

  • 24.12.2021 11:22
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Роман САНЖАР: «Стратегически Динамо ни в чем Шахтеру еще не проиграло»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Бывший главный тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар оценил шансы «Динамо» оформить второе чемпионство подряд.

«Не думаю, что Луческу теряет управление командой. Просто сезон на сезон не приходится и, как я уже заметил, сказалась потеря основного форварда. Стратегически Динамо ни в чем Шахтеру еще не проиграло. Киевляне хотят усилиться, и все решится зимой. К тому же, Мирча Луческу имеет опыт подготовки команды к весеннему старту – в холод и на сложных полях», - сказал Санжар.

Отметим, что на зимний перерыв «Динамо» ушло с отставанием в два очка от «Шахтера» в турнирной таблице чемпионата УПЛ.

Источник — Footboom

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