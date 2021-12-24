НАГОРНЯК: «Два очка преимущества Шахтера над Динамо ни о чем не говорит»

Бывший футболист сборной Украины Сергей Нагорняк поделился мнением о борьбе «Динамо» и «Шахтера» за лидерство в чемпионате.

«С приходом Мирчи Луческу «Динамо» вернуло себе лидерские позиции. Уже нет той пропасти от «Шахтера», которая была в 2019-м и особенно в 2020 году. А вообще, у кого более стабильный состав, тот и борется за более высокие места. Таких команд сейчас три – «Днепр-1», «Заря», «Ворскла», возможно, вклиниться в это соперничество «Александрия».

У «Шахтера» и «Динамо» равные шансы на успех. То, что «горняки» имеют преимущество в два очка и обыграли «динамовцев» в первом круге с крупным счетом, ни о чем не говорит. Самым важным будет то, кто потеряет меньше очков в оставшихся 12-ти турах. Кстати, других кандидатов на золотые медали в нынешнем сезоне нет», - сказал Нагорняк.

Напомним, что после 18 тура в УПЛ «Шахтер» имеет 47 очков и опережает «Динамо» на два балла.

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