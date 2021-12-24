Президент Никополя: «Пока что нет определенности с финансированием команды»

Президент ФК «Никополь» Константин Симашко высказался о том, продолжит ли местная команда выступления во Второй лиге в новом году.

«Пока что нет определенности в этом вопросе. Все упирается в финансирование. Конкретика должна появиться в конце января следующего года. Пока же «Никополь» покинули во главе с главным тренером – Александром Поклонским и его помощниками, девять футболистов. На контракте остаются 13 игроков. Если удастся решить вопрос с бюджетом, то сразу займемся поисками нового тренера. Пока же шансы на будущее 50 на 50», - сказал Симашко.

Напомним, что «Никополь» занимает 12 место в группе «Б» Второй лиги, набрав 20 очков.