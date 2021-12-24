Юрченко может вернуться в Десну весной

Черниговская «Десна», вопреки слухам в СМИ о том, что в скором времени клуб потеряет финансирование, определяется с планами подготовки на весеннюю часть чемпионата.

После отпуска команда проведет зимние сборы в Турции. Что касается кадровых изменений, то пока что окончательно покинули «Десну» полузащитник Андрей Тотовицкий и нападающий Филипп Будковский.

Полузащитник Владлен Юрченко имеет договоренность с «Десной» о том, что если зимой он не подыщет себе клуб в Европе, то весной продолжит карьеру в черниговской команде.