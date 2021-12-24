Юрченко может вернуться в Десну весной

Это произойдет, если хавбек не найдет себе новый клуб

  • 24.12.2021 05:00
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Юрченко может вернуться в Десну весной
© ФК Десна. Владлен Юрченко

Черниговская «Десна», вопреки слухам в СМИ о том, что в скором времени клуб потеряет финансирование, определяется с планами подготовки на весеннюю часть чемпионата.

После отпуска команда проведет зимние сборы в Турции. Что касается кадровых изменений, то пока что окончательно покинули «Десну» полузащитник Андрей Тотовицкий и нападающий Филипп Будковский.

Полузащитник Владлен Юрченко имеет договоренность с «Десной» о том, что если зимой он не подыщет себе клуб в Европе, то весной продолжит карьеру в черниговской команде.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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