Львов подписал экс-хавбека Александрии

ПФК «Львов» подписал бывшего полузащитника «Александрии» Богдана Мышенко.
Подробности соглашения 26-летнего украинца со львовским клубом пока неизвестны.
Последние полгода он выступал за белорусский «Гомель». Провел в Высшей лиге Беларуси 11 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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