Симоне ИНДЗАГИ: «Встречи с Ливерпулем хотелось избежать»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что нас ждет. В списке клубов, встречи с которыми хотелось избежать, «Ливерпуль» был на первом месте. Мы хотим подойти к дате матча в наилучшей форме, но сперва нам предстоят напряженные недели в январе и феврале», - сказал Индзаги.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» – «Ливерпуль» пройдет 16 февраля в Милане.