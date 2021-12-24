Симоне ИНДЗАГИ: «Встречи с Ливерпулем хотелось избежать»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы знаем, что нас ждет. В списке клубов, встречи с которыми хотелось избежать, «Ливерпуль» был на первом месте. Мы хотим подойти к дате матча в наилучшей форме, но сперва нам предстоят напряженные недели в январе и феврале», - сказал Индзаги.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» – «Ливерпуль» пройдет 16 февраля в Милане.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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