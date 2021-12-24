Симоне ИНДЗАГИ: «Встречи с Ливерпулем хотелось избежать»

Наставник «Интера» – о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 24.12.2021 03:45
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Симоне ИНДЗАГИ: «Встречи с Ливерпулем хотелось избежать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что нас ждет. В списке клубов, встречи с которыми хотелось избежать, «Ливерпуль» был на первом месте. Мы хотим подойти к дате матча в наилучшей форме, но сперва нам предстоят напряженные недели в январе и феврале», - сказал Индзаги.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» – «Ливерпуль» пройдет 16 февраля в Милане.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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