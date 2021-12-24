Экс-хавбек Оболони попал в лонг-лист Металлиста

Левый полузащитник Артур Мурза, который недавно расторг контракт с «Оболонью», может продолжить карьеру в «Металлисте».
Харьковчане пока не называют фамилий потенциальных новичков, но не скрывают, что рассматривают большое количество игроков, которые могли бы усилить команду.
В том числе молодых, и в том числе — из Первой лиги. В расширенном списке кандидатов есть и Мурза.
В нынешнем сезоне Первой лиги Мурза провел 15 матчей и забил 5 мячей.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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