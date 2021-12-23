Команды Соболя и Михайличенко пробились в полуфинал Кубка Бельгии

Состоялись еще два четвертьфинальных матча Кубка Бельгии.
«Андерлехт» крупно обыграл «Кортрейк», Богдан Михайличенко вышел на замену на 87-й минуте, когда игра уже была сделана.
«Брюгге» также уверенно переиграл «Левен», Эдуард Соболь вышел с первых минут и был заменен в конце матча.
Ранее в полуфинал вышли «Гент» и «Эйпен». Полуфинальные пары определит жеребьевка.
На данной стадии команды играли по одному матчу, а в полуфинале будет по две встречи.
Кубок Бельгии. 1/4 финала
«Андерлехт» – «Кортрейк» – 3:0
Голы: Куаме (35, 76), Гомес (43).
«Брюгге» – «Левен» – 4:1
Голы: де Кетеларе (41), Баланта (45+6), Ланг (64), Ванакен (90+1) – Мерсье (58)
Источник — Sport.ua
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