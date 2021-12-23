Команды Соболя и Михайличенко пробились в полуфинал Кубка Бельгии

«Андерлехт» крупно обыграл «Кортрейк», «Брюгге» разобрался с «Левеном»

  • 23.12.2021 23:57
  • 223 просмотра
  • 0 комментариев
Команды Соболя и Михайличенко пробились в полуфинал Кубка Бельгии
© ФК Андерлехт

Состоялись еще два четвертьфинальных матча Кубка Бельгии. 

«Андерлехт» крупно обыграл «Кортрейк», Богдан Михайличенко вышел на замену на 87-й минуте, когда игра уже была сделана.

«Брюгге» также уверенно переиграл «Левен», Эдуард Соболь вышел с первых минут и был заменен в конце матча.

Ранее в полуфинал вышли «Гент» и «Эйпен». Полуфинальные пары определит жеребьевка. 

На данной стадии команды играли по одному матчу, а в полуфинале будет по две встречи.

Кубок Бельгии. 1/4 финала

«Андерлехт» – «Кортрейк» – 3:0
Голы: Куаме (35, 76), Гомес (43).

«Брюгге» – «Левен» – 4:1
Голы: де Кетеларе (41), Баланта (45+6), Ланг (64), Ванакен (90+1) – Мерсье (58)

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности