Команды Соболя и Михайличенко пробились в полуфинал Кубка Бельгии

Состоялись еще два четвертьфинальных матча Кубка Бельгии.

«Андерлехт» крупно обыграл «Кортрейк», Богдан Михайличенко вышел на замену на 87-й минуте, когда игра уже была сделана.

«Брюгге» также уверенно переиграл «Левен», Эдуард Соболь вышел с первых минут и был заменен в конце матча.

Ранее в полуфинал вышли «Гент» и «Эйпен». Полуфинальные пары определит жеребьевка.

На данной стадии команды играли по одному матчу, а в полуфинале будет по две встречи.

Кубок Бельгии. 1/4 финала

«Андерлехт» – «Кортрейк» – 3:0

Голы: Куаме (35, 76), Гомес (43).

«Брюгге» – «Левен» – 4:1

Голы: де Кетеларе (41), Баланта (45+6), Ланг (64), Ванакен (90+1) – Мерсье (58)