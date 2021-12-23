ДЕНИСОВ: «Будет тендер. Пора реально создавать для УПЛ единый телепул»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 рассказал о распределении телеправ

  • 23.12.2021 22:45
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ДЕНИСОВ: «Будет тендер. Пора реально создавать для УПЛ единый телепул»
© ТК Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о возможном создании единого телевизионного пула УПЛ, в котором Украине согласился помочь УЕФА:

– От самих формулировок я отталкиваться не буду, но суть вещей по данному вопросу понимаю. Представители УЕФА, я лично знаю этих людей, привлечены, скажем так, для формализации процессов тендера. Потому что предыдущий тендер проводила еще команда прошлого президента лиги, сейчас этим занимается исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. У лиги на данном этапе нет ни теоретического, ни, тем более, практического опыта по проведению тендера, созданию пакетов, регламентации определения ценообразования, а также, собственно, наличия того, что в пакетах может быть. Ну и, соответственно, целая вилка прав – медийные, телевизионные, диджитал, беттинг, как это все должно распределяться.

То есть, представители УЕФА по запросу УАФ, Премьер-лиги должны помочь создать всю эту структуру, подготовить базовые материалы для проведения тендера. Вот, собственно, в чем заключается миссия УЕФА. Премьер-лига, в свою очередь, к нам обращалась за консультациями, как формировать эти пакеты и так далее, у нас все-таки большой практический опыт проведения разнообразных тендеров. Понятно, что у каждой страны есть своя специфика, но в целом надо глобально понимать, насколько лига готова к проведению самого тендера.

– Уже называют двух явных фаворитов тендера – «Футболы» и MEGOGO. Что можете сказать по этому поводу?

– Я не открою ничего нового, мы на данный момент вещатели матчей большинства клубов лиги, и конечно предполагаем, что будем участвовать в приобретении прав на украинскую Премьер-лигу.

– Называется сумма, которую за права на трансляцию платит ваш канал – 5-6 миллионов долларов, и которую должны перебить ваши конкуренты из MEGOGO. Что можете сказать об этих цифрах и насколько они могут измениться, если в пул зайдут «Динамо», «Заря» и «Днепр-1»?

– Важно понимать, какие будут пакеты, кто на них будет претендовать. Дать сейчас исчерпывающий ответ очень сложно, потому что мы пока вообще еще не видели, на что мы можем претендовать – на часть прав или определенный пакет прав. Сейчас есть некое понимание всех, что пора реально создавать для УПЛ единый пул, что подразумевает не продажу какому-либо каналу всех прав, а то, что вся лига, все ее команды договорились, что продают эти права вместе, а не так, как сейчас. Сейчас же у нас так получается, что часть клубов работает напрямую с определенным каналом, соответственно, деньги идут от канала напрямую клубам, а не в лигу, не распределяются на всех ее участников. Это то, что получается, когда пул не единый.

Второй вопрос – формирование цены. Клубы должны поставить задачу Премьер-лиге, мол, мы хотим столько-то денег. И тут надо понимать, сколько в таком случае просмотр матчей УПЛ будет стоить вещателям, и какую в связи с этим вещатель будет взимать плату с конечного потребителя, то есть с болельщика, с человека, который интересуется футболом. Сколько этот болельщик будет готов заплатить, чтобы удовлетворить интересы лиги и клубов. Ведь в любой стране, в любой лиге доход клубов формирует платный просмотр матчей сам болельщик, из собственного кармана.

К примеру, часто можно услышать определение, мол, в Польше платят больше. Это действительно так. Но, во-первых, надо начинать тогда сравнивать экономики Украины и Польши, сравнивать пенсию в Украине и в Польше, сравнивать среднюю зарплату в Украине и в Польше. Ну и дальше сравнивать, насколько по карману потребителям купить спортивный пакет и сколько в Польше идентичный пакет может стоить. Тогда формируется несколько сумм – в Украине такая-то сумма, в Польше – такая-то. В таком случае и клубы от зрителя получают соответствующую сумму.

То есть, эта цифра не берется из воздуха только потому, что кто-то просто хочет заплатить больше, а базируется на экономических показателях, ее формирует рынок. И кто купит права за такие деньги, должен будет, соответственно, формировать, сколько для болельщика будет стоить этот, своего рода, билет для просмотра. Но говорить о какой-то конкретной сумме сейчас сложно, поскольку нет конкретных пакетов с определенным количеством прав, ведь мы говорим сейчас, а до тендера еще остается несколько месяцев.

– Если в процессе формирования пула возникнет конфликт интересов, и кто-то будет до последнего сопротивляться, какой выход из такой ситуации? К примеру, президент «Динамо» Игорь Суркис ранее заявлял, что не передаст права на трансляцию Футболам. Что делать в таком случае?

– Важно, чтобы клубы между собой договорились, пакеты были понятно сформированы. Будет клуб выбирать, лига, будут идти совещания, консультации – что вы хотите, как вы хотите. Самое главное – конечное объединение клубов. И тут уже не время кого-то уговаривать объединяться. Все уже сами понимают – если на следующий цикл никто ни о чем не договорится, Премьер-лига потеряет еще три года, и наш футбол по-прежнему будет зависим от кармана владельца клуба, а не рыночных инструментов, которые позволяют существовать экономике каждого участника Премьер-лиги.

Напомним, в нынешнем сезоне каналы «Футбол» транслируют домашние матчи 13 клубов УПЛ, а домашние поединки «Динамо», «Зари» и «Днепра-1» показывает медиахолдинг 1+1. 

Источник — Footboom

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