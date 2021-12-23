Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я в Донецке с 2014 года не был. Болезненная тема»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев огорчается, когда его называют сепаратистом. Ранее игрок показал фанам средний палец за такие высказывания.

– А как отреагировать, когда мне говорят: «Сепар, поезжай в свою ДНР»? Я не был в Донецке с 2014 года. Для меня это болезненная тема, я не могу пройти мимо нее, я такой человек. Ну, как я такое буду слушать?

В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не скрывался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил.

Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать, - сказал Селезнев.