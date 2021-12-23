Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я в Донецке с 2014 года не был. Болезненная тема»

Игрок бурно реагирует на обвинения в сепаратизме

  • 23.12.2021 21:13
  • 1096 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Я в Донецке с 2014 года не был. Болезненная тема»
© youtube.com

Форвард «Миная» Евгений Селезнев огорчается, когда его называют сепаратистом. Ранее игрок показал фанам средний палец за такие высказывания.

– А как отреагировать, когда мне говорят: «Сепар, поезжай в свою ДНР»? Я не был в Донецке с 2014 года. Для меня это болезненная тема, я не могу пройти мимо нее, я такой человек. Ну, как я такое буду слушать?

В Харькове тоже маленький провокатор стал меня оскорблять. Я сказал ему, чтобы он вышел ко мне и сказал все, чтобы не скрывался. Мне тоже обидно, я какой-то след в футболе оставил.

Понятно, что я не могу реагировать на всех, но ведь такого тоже не нужно делать, - сказал Селезнев.

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    elcomendante
    online
    elcomendante, 23.12.2021 22:14
    0
    По-ходу на спорт.юа совсем дела плохи, если по каждым провокационным постом, сразу подключаются неадекваты. Не буде кормить
    Ссылка
    elcomendante
    online
    elcomendante, 23.12.2021 22:11
    0
    JASPER MOGLOT, 23.12.2021 22:09
    а за Кубань не прикол було грати? кормілєц
    Не тебе его осуждать. За "Днепр", он многое сделал
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    UAZAK
    UAZAK, 23.12.2021 22:10 (изменен)
    0
    тупе дурне створіння .................... це не футболіст це футболер...... кормілец фффффффффуууууууууууууууу
    Сеньків молодець..........
    Ссылка
    elcomendante
    online
    elcomendante, 23.12.2021 22:10
    0
    Нормально ответил
    Ссылка
    JASPER MOGLOT
    online
    JASPER MOGLOT, 23.12.2021 22:09
    0
    а за Кубань не прикол було грати? кормілєц
    Ссылка
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