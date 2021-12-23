Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Человек чуть не сломал мне ногу — и даже не извинился»

36-летний украинский нападающий «Миная» Евгений Селезнев объяснил, за что назвал «проституткой» игрока «Александрии» Владислава Бабогло во время матча.

«Человек чуть не сломал мне ногу — и даже не извинился. Там на видео все видно. Представьте, если бы в 36 лет я завершил карьеру из-за одного человека, который не понимает, что он делает. Если бы я случайно так поступил, я бы подошел и извинился, мне было бы стыдно за свой поступок. Я понимаю, что еще несколько сантиметров, и я бы провел год со сломанной ногой и закончил карьеру. Хотя бы как-то можно было извиниться», — сказал Селезнев.