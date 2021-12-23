«Вся ночная движуха под его контролем». Морозюк рассказал о Милевском

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк рассказал о стиле жизни Артема Милевского, который недавно завершил карьеру.

«Было, конечно. Он любил погулять. Это неотъемлемая часть жизнь его. Ему нравилась такая жизнь, но он просто попадался чаще. Просто потому, что это Милевский. Но, например, было такое, что после тура УПЛ пауза на матчи сборных. И игроки других команд постоянно приезжали в Киев, гуляли тут. Целыми столами сидели, но их никто не знает».

«А тут заходит Милевский, приехал на Феррари игрок сборной Украины, капитан «Динамо». Вся ночная движуха под его контролем».

«Конечно, такие люди попадаются, это нормально», - сказал Морозюк.