Болбат хочет в Европу. Десна надеется, что футболист останется в клубе

28-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Сергей Болбат, который первую часть сезона провел в «Десне» на правах аренды, пока не определился со своим ближайшим будущим.

«Десна» хочет продлить аренду Болбата. Черниговский клуб ведет переговоры, но сам футболист хочет найти команду в Европе.

Если Болбат не найдет подходящий клуб, то вернется в «Десну». Такая же ситуация с полузащитниками Леваном Арвеладзе и Владленом Юрченко, которые могут весной вернуться в команду Александра Рябоконя.

В текущем сезоне Болбат провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,2 миллиона.