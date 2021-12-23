Болбат хочет в Европу. Десна надеется, что футболист останется в клубе

28-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Сергей Болбат, который первую часть сезона провел в «Десне» на правах аренды, пока не определился со своим ближайшим будущим.
«Десна» хочет продлить аренду Болбата. Черниговский клуб ведет переговоры, но сам футболист хочет найти команду в Европе.
Если Болбат не найдет подходящий клуб, то вернется в «Десну». Такая же ситуация с полузащитниками Леваном Арвеладзе и Владленом Юрченко, которые могут весной вернуться в команду Александра Рябоконя.
В текущем сезоне Болбат провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.
Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,2 миллиона.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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