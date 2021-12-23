Болбат хочет в Европу. Десна надеется, что футболист останется в клубе

Украинский защитник еще не принял окончательного решения о своем будущем

  • 23.12.2021 18:36
  • 613 просмотров
  • 1 комментарий
Болбат хочет в Европу. Десна надеется, что футболист останется в клубе
© ФК Десна. Сергей Болбат

28-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Сергей Болбат, который первую часть сезона провел в «Десне» на правах аренды, пока не определился со своим ближайшим будущим.

«Десна» хочет продлить аренду Болбата. Черниговский клуб ведет переговоры, но сам футболист хочет найти команду в Европе.

Если Болбат не найдет подходящий клуб, то вернется в «Десну». Такая же ситуация с полузащитниками Леваном Арвеладзе и Владленом Юрченко, которые могут весной вернуться в команду Александра Рябоконя.

В текущем сезоне Болбат провел за «Десну» 14 матчей во всех турнирах, где отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с «Шахтером» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,2 миллиона.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Bandera
    Bandera, 23.12.2021 19:01
    -1
    Прєвед, модеротори.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности