Куда пропал Морозюк? Защитник рассказал, почему не играет уже полгода

Защитник готов вернуться в Украину

  • 23.12.2021 18:49
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Куда пропал Морозюк? Защитник рассказал, почему не играет уже полгода
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

Экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Николай Морозюк после ухода из турецкого «Ризеспора» минувшим летом не может найти себе новую команду.

«Сложный вопрос. У меня закончился контракт в Турции, я планировал отдохнуть немного и двигаться дальше. И как-то затянулось это все. И не было вариантов интересных. И уже полгода работаю один. В Украину не планировал возвращаться, но я не буду скрывать, что готов обсуждать, если будет что-то интересное».

«Многие считают, что 33 года - это уже закат, пора списывать. Я далеко не готов завершать карьеру. Чувствую, что не готов, хочется еще играть. Но нужно что-то интересное, а не просто доигрывать», - сказал Морозюк в комментарии Sport.ua.

Источник — Sport.ua

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